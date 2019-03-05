2019-03-05T12:59:29+03:00
Происшествия

Липчанке грозит 2 года за обман при получении кредита

Женщина указала ложные данные, чтобы не возвращать деньги
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обвиняемая во всем созналасьОбвиняемая во всем созналасьФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке будут судить за мошенничество 36-летнюю женщину. В ноябре 2018 года дама взяла кредит через онлайн-сервис микрофинансовой организации. По версии полиции, липчанка изначально не собиралась возвращать деньги и решила обмануть организацию.

Заполняя анкету на сайте, она указала ложные сведения в разделе «персональные данные». Женщина надеялась, что таким путем ей удастся сохранить анонимность и ее никто не найдет. На преступление дама пошла ради 6 000 рублей, которые перевели ей на банковскую карту. Даже этот факт не смутил горе-мошенницу, и та не стала платить по кредиту.

Получив деньги, заемщица потратила все в магазинах и благополучна забыла. А вскоре ее «неожиданно» нашла полиция. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, обвиняемая полностью во всем созналась, дело по части 1 стать 159 УК РФ передали в суд. Аферистке грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке попрошайки шантажируют автомобилистов, угрожая проколоть шины
Игорь Артамонов: «Люди должны видеть работу власти уже сейчас»
Липчанин получил 5.5 лет за серию ограблений киосков «Русского аппетита»
В среду в Липецке до +4, дождь, снег и сильные порывы ветра
Под Липецком человека с огнестрельным ранением пытались заставить забрать заявление
В Липецке более 4000 человек заболели ОРВИ за неделю
Две цыганки из Липецка обокрали мордовских пенсионерок во время сеанса массажа
Под Липецком в массовом ДТП с 10 машинами пострадал ребенок
Под Липецком разыскивают 18-летнего парня
В Липецке пропал парень с посттравматическим расстройством
Момент лобового ДТП под Липецком попал на видео
В Липецке посуточная аренда квартиры в 2,9 раза выгоднее долгосрочной
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»