Липчанке грозит 2 года за обман при получении кредита

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-05T12:59:29+03:00

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В Липецке будут судить за мошенничество 36-летнюю женщину. В ноябре 2018 года дама взяла кредит через онлайн-сервис микрофинансовой организации. По версии полиции, липчанка изначально не собиралась возвращать деньги и решила обмануть организацию.

Заполняя анкету на сайте, она указала ложные сведения в разделе «персональные данные». Женщина надеялась, что таким путем ей удастся сохранить анонимность и ее никто не найдет. На преступление дама пошла ради 6 000 рублей, которые перевели ей на банковскую карту. Даже этот факт не смутил горе-мошенницу, и та не стала платить по кредиту.

Получив деньги, заемщица потратила все в магазинах и благополучна забыла. А вскоре ее «неожиданно» нашла полиция. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, обвиняемая полностью во всем созналась, дело по части 1 стать 159 УК РФ передали в суд. Аферистке грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU