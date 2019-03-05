Под Липецком разыскивают 18-летнего парня

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-05T13:34:03+03:00

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В Липецкой области пропал 18-летний парень. Беломытцева Михаила Юрьевича ищут уже несколько дней. Сам Михаил из села Истобное Чаплыгинского района. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», достоверной информации о местонахождении парня нет с 3 марта.

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет: черная куртка, черные штаны, черные носки, прорезиненные сапоги, синяя шапка, синий шарф.

Просьба ко всем, кто видел Михаила Беломытцева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, что липчан просят помочь в поисках 17-летней девушки из Тамбовской области. Волошина Мария Михайловна пропала в минувшее воскресенье, 3 марта, в Рассказовском районе. Подробную информацию о подростке можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU