2019-03-05T13:45:49+03:00
Происшествия

Под Липецком в массовом ДТП с 10 машинами пострадал ребенок

11-летней пассажирке иномарки оказали помощь медики
Юлия КЛЮЕВА
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В массовой аварии под Липецком пострадал ребенокВ массовой аварии под Липецком пострадал ребенокФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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В минувший понедельник, 4 марта, под Липецком случилось массовое ДТП. На трассе «Орел-Тамбов» в 9 часов утра на расстоянии 500 метров произошло сразу 3 аварии. По словам очевидцев, разбились около 10 машин.

В одной из аварий пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, столкнулись «Рено», «Ауди» и грузовик ДАФ. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. Пострадали 3 человека. 51-летнего водителя «Рено» с травмами госпитализировали. Также пострадала 11-летняя пассажирка «Рено» и 58-летний мужчина за рулем «Ауди». Медики оказали им помощь и отпустили.

Видео, на котором запечатлены последствия массового столкновения, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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