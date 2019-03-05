Две цыганки из Липецка обокрали мордовских пенсионерок во время сеанса массажа

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-05T13:54:41+03:00

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Двух цыганок из Липецка задержали за крупную кражу в Мордовии. Все случилось перед Новым годом в городе Саранск. К 81-летней пенсионерке во время прогулки на улице подошли две незнакомки. Женщины представились соцработниками и рассказали, что бабушке положен продуктовый набор к празднику, но для его получения нужны паспортные данные.

Старушка пригласила незнакомок домой, где жила с пожилой сестрой. Разговорившись, обманщицы сообщили, что в стране якобы грядет денежная реформа и скоро будут менять старые купюры на новые. Для обмена нужны серия и номер банкнот. Бабушка достала из шкафа 400 000 рублей, тем самым показав аферистам, где хранятся деньги. Цыганки переписали номера и пенсионерка положила обратно сбережения, которые они с сестрой копили на похороны.

Далее одна из «соцработниц» заявила, что профессионально владеет техникой лечебного массажа, даже есть образование, и предложила свои услуги бесплатно. Бабушка с радостью согласилась на сеанс. Пока одна воровка делала массаж и отвлекала старушек, вторая залезла в шкаф и забрала все деньги.

Пенсионерки заметили пропажу только после ухода гостей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия, личности злоумышленниц установили сотрудники уголовного розыска, ими оказались две жительницы Липецкой области. В феврале женщин задержали здесь в Липецке и привезли в Саранск, где обе во всем сознались. За крупную кражу по части 3 статьи 158 УК обеим грозит вплоть до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU