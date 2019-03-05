2019-03-05T14:27:01+03:00
Общество

В Липецке более 4000 человек заболели ОРВИ за неделю

Из них выявлено 3 случая гриппа
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане продолжают подхватывать грипп и ОРВИЛипчане продолжают подхватывать грипп и ОРВИФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшую неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Липецкой области заболели 6 291 человек. 7 из них заразились гриппом, остальные – ОРВИ. По информации регионального Роспотребнадзора, показатель ниже уровня эпидемического порога на 5%. Среди обратившихся к медикам 74% - дети до 14 лет. 3,7% заболевших госпитализировали.

Среди заразившихся 68% липчан. В областном центре зафиксировано 4 275 случаев гриппа и ОРВИ. Из них 3 случая гриппа. В основном жители региона болеют гриппом A(H3N2) и A(H1N1)pdm09.

В управлении напоминают, что несмотря на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, при появлении симптомов болезни важно своевременно обратиться за медицинской помощью. Чтобы снизить риск заражения, следует чаще мыть рыки, избегать контакта с зараженными, стараться не посещать места массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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