2019-03-05T15:02:52+03:00
Происшествия

Под Липецком человека с огнестрельным ранением пытались заставить забрать заявление

Статья о хулиганстве обернулась избиением потерпевшего
Лия МУРАДЬЯН
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Стрелка взяли под стражуСтрелка взяли под стражуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Огнестрельное ранение и последующее избиение произошли в Чаплыгинском районе Липецкой области. Там в селе Пиково местный житель выстрелил из ружья в сторону знакомого, в результате последний получил огнестрельное ранение и написал заявление в полицию. Действия квалифицировали, как хулиганство с применением оружия и возбудили дело по 213 статье УК.

Позже хулиган с братом встретили подстреленного мужчину на парковке и потребовали забрать заявление. Получив отказ, братья решили заставить потерпевшего изменить показания силой. Согласно материалам дела, брат подозреваемого ударил заявителя по лицу, а сам стрелок пригрозил расправой в случае отказа. Издевательства над человеком обернулись второй уголовное статьей – принуждение к даче показаний с применением насилия, часть 3 статьи 309 УК.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на время расследования подозреваемого заключили под стражу. Мужчина не только не раскаялся, но еще и пытался препятствовать следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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