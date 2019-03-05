2019-03-05T15:49:19+03:00
Общество

В среду в Липецке до +4, дождь, снег и сильные порывы ветра

В четверг вновь морозы
Юлия КЛЮЕВА
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Погода преподносит липчанам сюрпризыПогода преподносит липчанам сюрпризыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 6 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие, местами умеренные осадки. Температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.

Днем в регионе от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт.ст.

В четверг, 7 марта, в Липецке стукнут морозы. В темное время суток до 11 градусов ниже ноля. Днем в областном центре около 5 градусов мороза. Ветер северо-западный с переходом на южный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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