Липчанин получил 5.5 лет за серию ограблений киосков «Русского аппетита»
В Липецкой области вынесли приговор жителю Хлевенского района за серию ограблений киосков «Русского аппетита». Как установили в суде, мужчина грабил ларьки на территории Липецка, а также Липецкого и Хлевенского районов.
Во всех случаях налетчик действовал по одной схеме, сначала заказывал еду, отвлекая таким образом продавца, а когда продавец поворачивался спиной, грабитель внезапно влезал внутрь через окошко и забирал выручку из кассы.
В Липецке мужчина влез в киоск через окно и похитил деньги из кассы.
Напомним, что последнее такое нападение на киоск произошло 6 февраля, тогда грабитель унес из кассы 5 000 рублей. Налет сняла внутренняя камера наблюдения.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд приговорил грабителя к 5.5 годам колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU