2019-03-05T15:48:56+03:00
Происшествия

Липчанин получил 5.5 лет за серию ограблений киосков «Русского аппетита»

Мужчина влазил в маленькое окошко и забирал наличность [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Грабитель получил срокГрабитель получил срокФото: скрин с видео
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В Липецкой области вынесли приговор жителю Хлевенского района за серию ограблений киосков «Русского аппетита». Как установили в суде, мужчина грабил ларьки на территории Липецка, а также Липецкого и Хлевенского районов.

Во всех случаях налетчик действовал по одной схеме, сначала заказывал еду, отвлекая таким образом продавца, а когда продавец поворачивался спиной, грабитель внезапно влезал внутрь через окошко и забирал выручку из кассы.

В Липецке мужчина влез в киоск через окно и похитил деньги из кассы.

Напомним, что последнее такое нападение на киоск произошло 6 февраля, тогда грабитель унес из кассы 5 000 рублей. Налет сняла внутренняя камера наблюдения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд приговорил грабителя к 5.5 годам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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