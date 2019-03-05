В Липецке попрошайки шантажируют автомобилистов, угрожая проколоть шины

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-05T16:58:37+03:00

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Этим утром, 5 марта, некоторые жители ЛТЗ Липецка обнаружили на своих машинах записки с угрозами. Ночью неизвестные прошлись по району и оставили «письма счастья», которые начинались так: «Порезать шины? Поцарапать краску? Легко!»

- Уважаемый владелец этого авто! – написано в записке. – Человеку, не раз побывавшему в колонии, на работу не устроиться, а детей кормить надо! Во избежание действий первой строки прошу вас сделать добровольный благотворительный единоразовый взнос в размере 999 рублей на Киви кошелек №+7-909-220-05-6. В комментариях или смс на этот номер обязательно укажите марку и полный номер вашего прекрасного авто. Заранее благодарен за понимание.

Ниже злодей подписал, что новый баллон стоит от 3 тыс. рублей, а покраска машины очень дорогая. И уточнил, что терять ему нечего.

Липчане получили записки с угрозамиФото: Юлия КЛЮЕВА

Такие записки с угрозами получили несколько липчан, проживающих в микрорайоне Тракторостроителей. Примечательно, что во всех письмах указан один и тот же номер. Корреспондент «КП-Липецк» позвонил по нему. Абонент оказался недоступен.

Кстати, аналогичные записки с угрозами уже на протяжении многих лет получают жители разных городов страны. Напуганные автолюбители спрашивают совета у интернет-пользователей. У многих, кто делится фото, текст письма совпадает с тем, что получили липчане.

- Граждане, которые получили такие письма, могут обратиться в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Тогда будет проведена проверка. Чтобы избежать умышленного повреждения автомобиля, необходимо оставлять машины в местах, которые предназначены для парковок. Желательно выбирать охраняемые стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU