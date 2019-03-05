На левом берегу Липецка отключат воду, а в районе 10 Шахты – свет

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-05T17:48:55+03:00

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В среду, 6 марта, в Липецке ожидается очередное отключение воды и света. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, питьевую воду отключат из-за ремонтных работ. Воды не будет с 10 до 13.00 по адресам: улица Спиртзаводская, с 1 по 12 дом; площадь Мира, с 1 по 1в; улица Инженерная, 3 – 5а; Осенний проезд, 1 – 14; Фурманова, 21 – 121. А также на улицах частного сектора: Фурманова, земная, Кленовая, Дорожная и Зареченская.

Воду будут подвозить по заявкам жителей отключенных адресов. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236- 075. Энергетики приносят извинения за неудобства.

В тот же день в районе поселка 10 Шахта не будет света. Электричество отключат с 12 до 17.00 по улицам: Шахтерская, Садовая, Одоевского, Харьковская, Задорожная, Винницкая, Рыбалко, Подсобное хозяйство и товарищество «Металллург-2». А в четверг с 9 до 16.00 электроэнергии на будет в частном секторе на улице Доватора.

ИСТОЧНИК KP.RU