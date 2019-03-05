На Кубок по волейболу на снегу в Липецк съедутся 20 команд со всей России

СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-05T18:24:27+03:00

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В субботу, 9 марта, в Липецке стартует открытый Кубок России по волейболу на снегу. Соревнования проводят в Липецке уже второй год. Как сообщили в пресс-службе областного управления физкультуры и спорта, за победу будут бороться 20 сильнейших команд со всей страны – 12 мужских и 8 женских. Борьба за кубок начнется в 9.00.

На соревнования приедут спортсмены из Москвы, Санкт- Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону и Казани. Регион посетят именитые спортсмены: первый чемпион Европы по волейболу на снегу и чемпион России Руслан Даянов; чемпион России, победитель Евротура в Турции Александр Крамаренко; серебряный призер Евротура по волейболу на снегу в Турции Елизавета Терентьева и другие.

На Кубке России 2019 в Липецке игроки начнут набирать рейтинговые очки, которые учтут при отборе кандидатов на Чемпионат Европы по волейболу на снегу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU