2019-03-05T18:57:36+03:00
Происшествия

Липчанин получил 7 лет за смертельную драку с соседом

Избитый сосед скончался в больнице спустя неделю
Лия МУРАДЬЯН
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Виновный признался только частичноВиновный признался только частичноФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор 33-летнему жителю города Грязи, который до смерти забил соседа. Преступление произошло год назад 3 марта. Мужчина решил отомстить за недавнюю драку и зашел в дом к обидчику на Авиационной улице. Разъяренный гость схватил спящего хозяина дома за капюшон и стукнул головой об пол, а после принялся бить кулаками по лицу. Нанеся около 10 ударов, подсудимый отбросил знакомого в сторону и ушел.

Избитый мужчина попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, 10 марта он скончался. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину лишь частично, но следствие опровергло его доводы. В итоге мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть и приговорили к 7 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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