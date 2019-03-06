2019-03-06T10:12:19+03:00
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильном юго-западном ветре

Порывы могут достигать 17 метров в секунду
Лия МУРАДЬЯН
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Во время ветра не стоит выходить на улицуВо время ветра не стоит выходить на улицуФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным МЧС в эту среду, 6 марта, ближайшие 1-3 часа в Липецке усилится юго-западный ветер, который в течение дня перейдет на северо-западный. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. Ненастная погода сохранится в течение всего дня.

При сильном ветре спасатели советуют стараться не выходить на улицу. Нельзя прятаться от ветра у стен домов, за остановками, рекламными щитами, на стройке или под деревьями. Также при сильном ветре смертельно опасно стоять под проводами.

По прогнозу синоптиков, небольшие осадки ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха в течение дня будет в пределах +2°С. Атмосферное давление поднимется до 742 мм. ртутного столба. А с четверга начнет резко холодать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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