2019-03-06T10:30:37+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Воронежский государственный университет подписали дорожную карту сотрудничества

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники, студенты ВГУ и представители Сбербанка
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

– Мы приступаем к тесному сотрудничеству с самым главным финансовым институтом нашей страны – Сбербанком России. При поддержке Председателя Центрально-Черноземного банка Владимира Салмина сформирована дорожная карта, в которой подробно раскрыты совместные мероприятия и сроки их реализации. Для университета подписание этого документа имеет стратегическое значение, – сказал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Владимир Салмин подчеркнул, что для банка Воронежский государственный университет является хорошей кузницей кадров. В Центрально-Черноземном банке и подразделениях центрального подчинения, расположенных на территории региона, в настоящее время работает более 1500 выпускников ВГУ. Это почти 10% коллектива.

Планируется обучение студентов по запросам профильных подразделений банка, проведение открытых лекций и мастер-классов по развитию soft skills, дней открытых дверей, совместных научных исследований. Кроме того, банк учредит для студентов ВГУ именную стипендию, даст ребятам возможность принять участие в программе оплачиваемых стажировок Sberseasons, а также откроет в этом году на базе университета Центр искусственного интеллекта.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке женщина на «Рено» сбила 10-летнюю девочку
Спасатели предупреждают липчан о сильном юго-западном ветре
Липчанин получил 7 лет за смертельную драку с соседом
На Кубок по волейболу на снегу в Липецк съедутся 20 команд со всей России
На левом берегу Липецка отключат воду, а в районе 10 Шахты – свет
В Липецке попрошайки шантажируют автомобилистов, угрожая проколоть шины
Игорь Артамонов: «Люди должны видеть работу власти уже сейчас»
Липчанин получил 5.5 лет за серию ограблений киосков «Русского аппетита»
В среду в Липецке до +4, дождь, снег и сильные порывы ветра
Под Липецком человека с огнестрельным ранением пытались заставить забрать заявление
В Липецке более 4000 человек заболели ОРВИ за неделю
Две цыганки из Липецка обокрали мордовских пенсионерок во время сеанса массажа
Под Липецком в массовом ДТП с 10 машинами пострадал ребенок
Под Липецком разыскивают 18-летнего парня
Липчанке грозит 2 года за обман при получении кредита
В Липецке пропал парень с посттравматическим расстройством
Момент лобового ДТП под Липецком попал на видео
В Липецке посуточная аренда квартиры в 2,9 раза выгоднее долгосрочной
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»