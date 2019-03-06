В Липецке предложили прививать работников общепита против гепатита А

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-06T13:18:11+03:00

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В Липецком горсовете прошла профильная комиссия, на которой обсудили эпидемиологические особенности и профилактику вирусных гепатитов. По информации пресс-службы горсовета, в 2018 году в Липецке выявили 4 случая заболевания вирусным гепатитом В. По словам главного внештатного специалиста по эпидемиологии управления здравоохранения Андрея Филатова, показатели держатся на уровне 2017 года. Заболеваемость гепатитом С в прошлом году снизилась в 5,5 раз. Также зафиксировано снижение заболеваемости гепатитом А в 2 раза.

В начале прошлого года в областном центре на учете состояли 5,6 тыс. человек с хроническими формами вирусных гепатитов. В основном, это мужчины 30 лет и женщины 48 лет.

В прошлом году на гепатит В обследовали 254 человека, на гепатит С – более 261 тыс. В особой группе риска липчане, работающие в сфере общепита. Вероятность заболеть гепатитом А у них выше, а также заразить вирусом окружающих.

Председатель регионального управления Роспотребнадзора сообщил, что ситуация с гепатитом А находится под контролем. При этом, в этом году есть небольшой рост заболевших. Депутаты спросили, можно ли обязать прививать работников общепита против гепатита А. Специалисты ответили, что Роспотребнадзор может только рекомендовать делать прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU