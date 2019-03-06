2019-03-06T13:18:11+03:00
Общество

В Липецке предложили прививать работников общепита против гепатита А

В прошлом году на учете состояли 5,6 тыс. липчан с хроническими формами вирусных гепатитов
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке предложили прививать работников общепита против гепатита АВ Липецке предложили прививать работников общепита против гепатита АФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецком горсовете прошла профильная комиссия, на которой обсудили эпидемиологические особенности и профилактику вирусных гепатитов. По информации пресс-службы горсовета, в 2018 году в Липецке выявили 4 случая заболевания вирусным гепатитом В. По словам главного внештатного специалиста по эпидемиологии управления здравоохранения Андрея Филатова, показатели держатся на уровне 2017 года. Заболеваемость гепатитом С в прошлом году снизилась в 5,5 раз. Также зафиксировано снижение заболеваемости гепатитом А в 2 раза.

В начале прошлого года в областном центре на учете состояли 5,6 тыс. человек с хроническими формами вирусных гепатитов. В основном, это мужчины 30 лет и женщины 48 лет.

В прошлом году на гепатит В обследовали 254 человека, на гепатит С – более 261 тыс. В особой группе риска липчане, работающие в сфере общепита. Вероятность заболеть гепатитом А у них выше, а также заразить вирусом окружающих.

Председатель регионального управления Роспотребнадзора сообщил, что ситуация с гепатитом А находится под контролем. При этом, в этом году есть небольшой рост заболевших. Депутаты спросили, можно ли обязать прививать работников общепита против гепатита А. Специалисты ответили, что Роспотребнадзор может только рекомендовать делать прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП с пассажирским автобусом в Липецке пострадали 6 человек
В реке под Липецком нашли тело с перерезанным горлом
В Липецке трещины на отремонтированных дорогах устранят подрядчики
Игорь Артамонов поздравил липчанок с 8 Марта, сыграв на саксофоне
В Липецке женщина на «Рено» сбила 10-летнюю девочку
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Воронежский государственный университет подписали дорожную карту сотрудничества
Спасатели предупреждают липчан о сильном юго-западном ветре
Липчанин получил 7 лет за смертельную драку с соседом
На Кубок по волейболу на снегу в Липецк съедутся 20 команд со всей России
На левом берегу Липецка отключат воду, а в районе 10 Шахты – свет
В Липецке попрошайки шантажируют автомобилистов, угрожая проколоть шины
Игорь Артамонов: «Люди должны видеть работу власти уже сейчас»
Липчанин получил 5.5 лет за серию ограблений киосков «Русского аппетита»
В среду в Липецке до +4, дождь, снег и сильные порывы ветра
Под Липецком человека с огнестрельным ранением пытались заставить забрать заявление
В Липецке более 4000 человек заболели ОРВИ за неделю
Две цыганки из Липецка обокрали мордовских пенсионерок во время сеанса массажа
Под Липецком в массовом ДТП с 10 машинами пострадал ребенок
Под Липецком разыскивают 18-летнего парня
Липчанке грозит 2 года за обман при получении кредита
В Липецке пропал парень с посттравматическим расстройством
Момент лобового ДТП под Липецком попал на видео
В Липецке посуточная аренда квартиры в 2,9 раза выгоднее долгосрочной
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»