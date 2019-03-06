Игорь Артамонов поздравил липчанок с 8 Марта, сыграв на саксофоне

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-06T14:32:51+03:00

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В эту среду, 6 марта, соцсети взбудоражило видео с участием врио губернатора Липецкой области. Игорь Артамонов поздравил липчанок с 8 Марта. Он выложил ролик на своей странице в инстаграм. Врио на сцене сыграл на саксофоне в сопровождении оркестра! Игорь Артамонов исполнил фрагмент из популярной композиции «I love you baby»

- Всегда считал, что лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками, - написал Игорь Артамонов. - Счастья, весны и любви Вам, дорогие женщины!

Липчанки явно не ожидали такого творческого подарка от врио. В комментариях они благодарят Артамонова и восхищаются его талантом.

- Это же Фрэнк Синатра, его песня! – пишет одна из девушек. – Спасибо! Лучший подарок!

- Игорь Георгиевич, спасибо Вам огромное!!! - сыпятся один за другим комментарии. - Вы замечательный!!! Так держать!!!

igor_artamonov48 Игорь Артамонов поздравил липчанок с 8 Марта

ИСТОЧНИК KP.RU