2019-03-06T14:32:51+03:00
Общество

Игорь Артамонов поздравил липчанок с 8 Марта, сыграв на саксофоне

Врио губернатора преподнес жительницам Липецка и области музыкальный подарок [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Игорь Артамонов сыграл для липчанок на саксофонеИгорь Артамонов сыграл для липчанок на саксофонеФото: принтскрин видео.
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В эту среду, 6 марта, соцсети взбудоражило видео с участием врио губернатора Липецкой области. Игорь Артамонов поздравил липчанок с 8 Марта. Он выложил ролик на своей странице в инстаграм. Врио на сцене сыграл на саксофоне в сопровождении оркестра! Игорь Артамонов исполнил фрагмент из популярной композиции «I love you baby»

- Всегда считал, что лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками, - написал Игорь Артамонов. - Счастья, весны и любви Вам, дорогие женщины!

Липчанки явно не ожидали такого творческого подарка от врио. В комментариях они благодарят Артамонова и восхищаются его талантом.

- Это же Фрэнк Синатра, его песня! – пишет одна из девушек. – Спасибо! Лучший подарок!

- Игорь Георгиевич, спасибо Вам огромное!!! - сыпятся один за другим комментарии. - Вы замечательный!!! Так держать!!!

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Игорь Артамонов поздравил липчанок с 8 Марта
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ИСТОЧНИК KP.RU

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