2019-03-06T15:12:32+03:00
Общество

В Липецке трещины на отремонтированных дорогах устранят подрядчики

Дорожное полотно обновят по гарантии
Юлия КЛЮЕВА
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В городской администрации Липецка обсудили состояние дорогВ городской администрации Липецка обсудили состояние дорогФото: Юлия КЛЮЕВА
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В мэрии Липецка снова затронули тему ремонта дорог. Этим утром, 6 марта, собравшиеся обсудили сроки гарантийного ремонта дорог и планы на новый сезон. Центральная тема совещания – состояние проезжих частей города, которые привели в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах.

По словам начальника управления главного смотрителя Эдуарда Кудряшова, трещины и выбоины на отдельных участках возникают из-за разрушенного основания транспортных магистралей. Его замена не входит в проект. При этом, подрядчики, проводившие работы, устранят все недостатки с наступлением тепла.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, руководители департамента дорожного хозяйства и подрядчики также обсудили планы на этот год. Ремонт проведут на улице Космонавтов и проспекте Победы, от памятника Танкистам до остановки «Кольцевая». Также обновят дорожную одежду на 20 улицах и переулках города.

Эдуард Кудряшов также напомнил о новых требованиях, согласно которым перепад между крышкой канализационного колодца или решеткой ливневки и асфальтом не должно быть больше 1 см. Соблюдение этой нормы будут тщательно проверять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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