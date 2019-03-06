2019-03-06T15:06:46+03:00
Происшествия

В реке под Липецком нашли тело с перерезанным горлом

Предполагаемого убийцу задержали
Лия МУРАДЬЯН
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Подозреваемого взяли под стражуПодозреваемого взяли под стражуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Жуткую находку обнаружили накануне в Чаплыгинском районе Липецкой области. Там в реке Ягодная Ряса на территории Чаплыгина нашли труп мужчины. Прибывшие на место эксперты сразу поняли, что смерть была не случайной. По данным правоохранителей, на теле имелись многочисленные колот-резанные раны в области грудной клетки и живота. Также было перерезано горло.

По факту убийства возбудили уголовное дело и принялись искать предполагаемого убийцу. Вскоре после розыскных мероприятий оперативники вышли на подозреваемого. Под подозрение попал житель того же района, который уже сидел за убийство.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на время следствия подозреваемого взяли под стражу. Во всех подробностях преступления разбирается СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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