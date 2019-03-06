2019-03-06T15:51:02+03:00
Происшествия

В Липецке негодующие сотрудники Петровского рынка перекрыли улицу

Предприниматели требуют от властей найти авторов анонимных сообщений [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Работники рынка вышли на проезжую часть. @podslushano_lipetskРаботники рынка вышли на проезжую часть. @podslushano_lipetskФото: скрин с видео
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Серия анонимных сообщений о минировании Петровского рынка в Липецке привела к негодованию предпринимателей. Напомним, что анонимы «минируют» рынок вторую неделю едва ли не каждое утро. Эвакуацию проводили уже 7 раз, последняя была этим утром, 6 марта.

После сообщения на место стягиваются спецслужбы, оцепляют территорию, выводят всех сотрудников и посетителей. После проверки, убедившись, что опасности нет, людей пускают обратно. Но предпринимателям, которые арендуют места на ранке, анонимные «шутки» обходятся недешево. Они теряют топовое время – с утра и до обеда, а после обеда рынок фактически пустует.

podslushano_lipetskpodslushano_lipetsk
Работники Петровского рынка перекрыли Улицу недели
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В эту среду, после очередного оцепления, после обеда работники рынка вышли на проезжую часть и перекрыли улицу Неделина. Предприниматели требуют от властей разобраться в ситуации и найти авторов анонимных сообщений.

Протест продлился около 20 минут, после администрация рынка уговорила бизнесменов разойтись. Дирекция рынка уже поясняла «КП», что не знает, кто и зачем рассылает анонимные сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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