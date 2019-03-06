В Липецке в киоске с молочкой без маркировок обвешивали покупателей

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-06T16:14:19+03:00

Специалисты выявили в торговой точке и другие нарушения

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На днях липчанка обратилась в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». Она сообщила, что в киоске молочной продукции в районе НЛМК обвешивают покупателей.

Специалисты учреждения отреагировали на звонок. Они решили проверить, правдивы ли слова горожанки. Работники учреждения под видом обычных покупателей приобрели 590 грамм йогурта и 290 грамм сыра. Они взвесили продукты в соседнем универсаме. Вес продуктов оказался на 38 и 44 грамма меньше. Факт обвеса подтвердился.

По информации пресс-службы учреждения, в ходе наблюдения специалисты выявили нарушения Правил продажи отдельных видов товаров, а также требований санитарного законодательства. Так, в киоске отсутствовала книга отзывов и предложений, контрольные весы, а на фасованной продукции не было маркировок с указанием наименования товара, веса, даты фасовки, сроков годности. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в региональный Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU