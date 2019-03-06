2019-03-06T16:34:26+03:00
Общество

Блины на Масленицу в Липецке будут продавать по 30 рублей

Липчане также смогут полакомиться шашлыком и кондитерскими изделиями
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке готовятся к МасленицеВ Липецке готовятся к МасленицеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке начали готовиться к широкой Масленице, которую отметят в это воскресенье, 10 марта. По информации городского управления потребительского рынка, для участников праздничных гуляний организуют торговое обслуживание.

Липчане смогут попробовать блины собственного производства, мучные, кондитерские и кулинарные изделия. Подкрепиться пловом или шашлыком на древесном угле. А также согреться горячим чаем и кофе. Гости мероприятий смогут купить сувениры и игрушки. Блины будут стоит около 30 рублей за штуку. Полакомиться шашлыком – за 130-150 рублей за 100 гр.

Тем, кто захочет самостоятельно испечь блины, придется потратить от 183 до 229 рублей. Липецкие специалисты прошлись по магазинам и подсчитали стоимость «блинного набора». Разница между минимумом и максимумом – 45 рублей или 25%.

Напомним, народные гуляния в воскресенье пройдут во всех парках города. Там организуют концерты, конкурсы, заработает масленичный столб, а в конце собравшиеся сожгут чучел зимы. В некоторых микрорайонах города также подготовили насыщенную развлекательную программу. Тех, кому надоела стандартная Масленица, приглашают в археологический парк «Аргамач» Елецкого района. Там 9 марта вместо чучела зимы сожгут Белого Ходока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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