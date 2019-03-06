В Липецке директора управляющей компании оштрафовали на 25000 рублей за сосульки

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-06T17:46:10+03:00

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Прокуратура Левобережного района Липецка проверила, как ООО «УК «Зевс» выполняет требования жилищного законодательства при организации очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Результаты оказались неутешительными.

Управляющая компания не расчищала сосульки и наледь с крыш многоквартирных домов, за которых отвечает организация. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, прокурор возбудил в отношении директора УК дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Руководителя управляшки оштрафовали на 25 тыс. рублей.

Напомним, что сосульки на крышах домов доставили множество проблем липчанам в этой зимой. Ледяные глыбы разбивали автомобили, пробивали козырьки подъездов. Трагический случай произошел 4 февраля. На 79-летнюю пенсионерку упала глыба обледеневшего снега. Липчанка скончалась в больнице. По данным проверки, лед упал с козырька балкона. Однако, жильцы дома уверяют, что снег упал с крыши дома. После этого происшествия остро встал вопрос, кто же должен расчищать остекленные балконы от сосулек - владельцы квартир или управляющая компания? Интересно, но после трагедии в городских УК заверяли, что липчане в ответе за свои балконы. Некоторые управляшки даже за деньги отказывались их чистить.

ИСТОЧНИК KP.RU