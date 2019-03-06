В Липецке директора управляющей компании оштрафовали на 25000 рублей за сосульки
Прокуратура Левобережного района Липецка проверила, как ООО «УК «Зевс» выполняет требования жилищного законодательства при организации очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Результаты оказались неутешительными.
Управляющая компания не расчищала сосульки и наледь с крыш многоквартирных домов, за которых отвечает организация. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, прокурор возбудил в отношении директора УК дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Руководителя управляшки оштрафовали на 25 тыс. рублей.
Напомним, что сосульки на крышах домов доставили множество проблем липчанам в этой зимой. Ледяные глыбы разбивали автомобили, пробивали козырьки подъездов. Трагический случай произошел 4 февраля. На 79-летнюю пенсионерку упала глыба обледеневшего снега. Липчанка скончалась в больнице. По данным проверки, лед упал с козырька балкона. Однако, жильцы дома уверяют, что снег упал с крыши дома. После этого происшествия остро встал вопрос, кто же должен расчищать остекленные балконы от сосулек - владельцы квартир или управляющая компания? Интересно, но после трагедии в городских УК заверяли, что липчане в ответе за свои балконы. Некоторые управляшки даже за деньги отказывались их чистить.
ИСТОЧНИК KP.RU