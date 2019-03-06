2019-03-06T17:43:55+03:00
Происшествия

Устроивший жуткую аварию под Липецком инспектор ГИБДД заявил, что потерял сознание

Автоинспектор на внедорожнике выехал на встречную и в лобовую протаранил «Хендай»
Лия МУРАДЬЯН
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В аварии тяжелую травму получил водитель второй иномаркиВ аварии тяжелую травму получил водитель второй иномаркиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецке вынесли окончательный приговор теперь уже бывшему инспектору ГИБДД, который стал спровоцировал страшную аварию в Хлевенском районе в апреле 2016 года. Тогда на трассе Хлевное–Тербуны столкнулись внедорожник «Тойота Рав 4», за рулем которого был автоинспектор, и «Хендай Санта-Фе».

Согласно материалам дела, дорожный инспектор, в нарушение ПДД, выехал на встречную полосу, где в лобовую протаранил «Хендай». Удар был такой силы, что оба автомобиля превратились в груды металла – водитель второй иномарки попал в больницу с тяжелыми травмами.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 264 – нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью. Страж порядка не признал вину. Как сообщили в пресс-службу областной прокуратуры, на суде он заявил, что потерял сознание за рулем, поэтому не мог следить за движением.

Но судебная экспертиза эту версию опровергла. Виновник аварии апелляцию, но решение суда осталось без изменений. Бывшего инспектора приговорили к 1.5 годам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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