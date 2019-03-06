2019-03-06T18:01:08+03:00
Общество

В ночь на четверг в Липецке до 15 градусов мороза

А 8 Марта снова оттепель
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке крепчают морозыВ Липецке крепчают морозыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 7 марта, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до 15 градусов мороза. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

В светлое время суток в регионе от 2 до 7 градусов ниже ноля. Ветер южный 6-11 м/с. Атмосферное давление без изменений – 732 мм рт.ст.

В пятницу, 8 марта, синоптики обещают в Липецке переменную облачность, без осадков. Ночью до -8 градусов. К утру погода начнет меняться, а температура расти. Днем в областном центре до 4 градусов тепла. Ветер южный 14-16 м/с. Возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 749 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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