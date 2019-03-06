В четверг 6 улиц Липецка останутся без света, еще столько же без воды

СЕГОДНЯ 19:06 2019-03-06T19:06:22+03:00

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В четверг, 7 марта, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду и свет. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», на инженерных сетях проведут ремонтные работы.

С 9 утра до 4 часов вечера без электричества останутся жители частного сектора по улице Доватора, а также липчане проживающие по улицам Водопьянова, 25А, 29, 29А, 31, 31А, 33; Стаханова ул., 3, 5, 9. С 9 утра до 12 часов дня свет отключат по следующим адресам: улица Союзная, 15; Папина, 4Б, 4А, 4; Доватора, 16а 57, 23, 39, 27, 43, 55, 19, 47, 49, 10а, 25, 21, 37, 45, 29, 33, 41, 31, 35.

С 10 утра до 4 часов вечера без воды останутся липчане, проживающие по улицам 30 лет ВЛКСМ, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 2, 21; И.А. Флерова, 1, 15; Тимирязева, владение 4; Чехова, строение 2а; 3 Сентября, владение 26.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут на Сырском Руднике по улице Юношеская, 15, 17, 1а, 1г, 23/1, 23/2, 26, 32, 33, 35, 36, 39а, 39б, 42, 43б, 44б, 44в, 44г, 44д, 44е, 45а, 48а, 61, 75а, 1/1, 103, 109, 111, 43д, 44а, 46, 46б, 47, 47а, 47б, 48в, 49, 49а, 54, 55, 56, 57а, 58, 60, 61а, 62, 64, 67, 67/1, 67б, 67в, 67г, 67д, 71, 75, 77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77е, 77ж, 77л, 77м, 77н, 77п, 80, 81, 82, 83, 83а, 85, 87, 87б, 89, 89б, 91, 93, 95, 97, 99.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробную информацию липчане могут получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU