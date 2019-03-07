2019-03-07T09:02:20+03:00
Общество

Липецкая область вновь лидер рейтинга инвестиционной активности

Администрация региона проводит эффективную инвестиционную политику
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На первое место в февральском рейтинге "Инвест-Форсайта" вышла Липецкая область. Регион сохраняет лидерство на протяжении шести месяцев подряд, что является рекордным результатом. Как можно увидеть по отраслевой структуре проектов, реализуемых на территории области, регион смог выйти на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях "ЖКХ и инфраструктура", "АПК", "Промышленность" и "Торговля и туризм".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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