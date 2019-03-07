2019-03-07T09:16:03+03:00
Происшествия

27 микрорайон Липецка остался без воды из-за коммунальной аварии

Трубопровод прорвало на улице Московской
Лия МУРАДЬЯН
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Подачу воды восстановят в 12.00Подачу воды восстановят в 12.00Фото: Архив КП
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Коммунальное ЧП случилось минувшим вечером, 6 марта, в районе Улицы Московской. Там в районе дома №36 прорвало трубопровод диаметром 700 мм. Авария произошла около 18.00, в это же время отключили питьевую воду.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, без воды остались жители 27 микрорайона. На место сразу выехала аварийная бригада. Работы по восстановлению идут до сих пор.

Питьевую воду подвозят по трем адресам: улица Хорошавина, 14; Катукова, 37; и Катукова, 51 – ТРЦ «Ривьера». Также можно оставить заявку на подвоз воды, позвонив по номерам: 075; 236-075.

По состоянию на 8 утра 7 марта рабочие локализовали место прорыва и и приступили к восстановлению подачи воды. Ориентировочно воду должны подать в 12.00. Энергетики приносят извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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