2019-03-07T09:27:26+03:00
Происшествия

В Липецке продавец вылетел в кювет на угнанной машине

Разбитую «Шестерку» бросили на трассе
Лия МУРАДЬЯН
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Угонщика тоже поймалиУгонщика тоже поймалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В минувшую среду, 6 марта, в полицию пришел 30-летний мужчина и рассказал, что у него кто-то угнал автомобиль «ВАЗ-2106». «Шестерка» пропала ночью с 5 на 6 марта от дома по улице 8 марта.

Сотрудники полиции нашли машину в тот же день. Как выяснилось, по пути угонщик не справился с управлением и попал в ДТП.ВАЗ валялся разбитый в кювете на 10 километре трассы «Данков – Лев-Толстой». Вскоре сотрудники уголовного розыска вычислили и самого угонщика.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 23-летний работник магазина. Известно, что парень живет в Лев-Толстовском районе. В настоящее время он задержан и дает показания в районном отделении полиции, где расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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