В Липецке девочка-подросток украла с карты мужчины 60 000 рублей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-07T09:39:41+03:00

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В Липецке раскрыли очередную кражу с кредитной банковской карты. В полицию пришел 43-летний мужчина и рассказал, что кто-то воспользовался его кредиткой еще два месяца назад – в период с 27 декабря по 10 января. Всего сняли 60 000 рублей.

Под подозрение попала несовершеннолетняя девушка, ее задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемая нигде не учится и не работает.

Еще одну кражу 6 марта раскрыли в Лебедянском районе. Там в доме на улице Ложкова у 64-летнего пенсионера вынесли из квартиры 50 000 рублей. В какой момент произошла кража мужчина не знал, промежуток, в который пропали деньги, составил 2 месяца. Но воровку все же нашли. По данным полиции, деньги украла 37-летняя местная безработная.

ИСТОЧНИК KP.RU