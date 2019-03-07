В Липецке водитель сбил школьницу и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-07T09:53:37+03:00

За сутки в городе в авариях пострадали 7 человек

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ДТП с участием ребенка произошло в минувшую среду, 6 марта, на улице 20 Партсъезд. Там в 15.00 сбили 13-летнюю девочку. Водителя и машину пока не установили, поскольку нарушитель сбежал с места происшествия. А девочка с травмами попала в больницу.

Водителя сейчас ищут. Как пояснили в пресс-службе УГИБДД, при ДТП водитель всегда должен оставаться на месте, включить аварийки и выставить знак. Оставление места аварии может обернуться лишением прав или арестом на 15 суток.

Так стали известны подробности ДТП с «Маздой» и автобусом на улице Терешковой. Напомним, 8.30 утра иномарка выехала на встречную и протаранила ПАЗ с пассажирами, в ДТП пострадали 6 человек. По уточненным данным, за рулем «Мазды» была 33-летняя женщина. Обоим водителям, а также четырем пассажирам оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Кроме этого за сутки на дорогах региона зарегистрировали 30 ДТП без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU