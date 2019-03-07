Из детской больницы Липецка пропала 14-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-07T10:18:37+03:00

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В Липецке родственники, полиция и волонтеры ищут пропавшую вечером 14-летнюю девушку. Как сообщает «Поиск пропавших детей», Мария Саввина ушла из Областной детской больницы поздно вечером 6 марта. Последний раз девочку видели в 22.00.

Приметы Марии: на вид 14-16 лет, волосы темные длинные.

Была одета: серая куртка и серые спортивные штаны.

Особые приметы: На обеих руках есть шрамы от кисти до локтя, на шее с левой стороны есть большая родинка, также у девушки есть татуировка «SASHA» и знак знак Инь-Янь.

Просьба ко всем, кто видел Марию, знает где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU