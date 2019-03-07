В Липецке утром пропал 9-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-07T10:17:53+03:00

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В Липецке этим утром, 7 марта, пропал ребенок. 9-летнего Георгия Беликова ищут родители, полиция и волонтеры. По данным «Поиска пропавших детей», утром мальчик вышел из дома в 9 микрорайоне Липецка и больше его никто не видел.

Ребенок не пришел в школу, последний раз его видели в 7 утра. С тех пор о том, где он находится ничего неизвестно.

Мальчику на вид 9-10 лет. Был одет в серую куртку, серые брюки, серую шапку и серые сапоги. Также у Георгия был с собой черные рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел мальчишку после исчезновения, знает место его нахождения или обладает любой ценной для поиска информацией, срочно сообщить об этом в полицию или волонтерам по телефонам: 02; (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18. Можно написать на почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU