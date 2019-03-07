На следующей неделе в Липецке ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-07T10:59:38+03:00

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Во вторник, 12 марта, в Липецке ограничат продажу алкоголя. Такие меры приняты в связи с проведением митингов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, одно из мероприятий пройдет в районе ОЦКНТиК по адресу: улица Космонавтов, 54А. Митинг стартует в 8 часов утра, а закончится в 8 часов вечера. Ориентировочно, там соберутся около 200 человек.

Еще один митинг состоится в микрорайоне Тракторостроителей на площади Климентова. Мероприятие продлится с 4 до 6 часов вечера. Заявленная численность участников – 1000 человек.

Напомним, что запрещено продавать спиртные напитки в местах массового скопления людей. Ограничение начинает действовать за 2 часа до и во время мероприятия. Вновь продавать алкоголь разрешат только спустя 2 часа после окончания митингов.

ИСТОЧНИК KP.RU