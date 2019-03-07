2019-03-07T11:08:45+03:00
Общество

9-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу, нашли в Липецке

Продолжаются поиски 14-летней липчанки, которая ушла из больницы
Юлия КЛЮЕВА
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Школьника нашлиШкольника нашлиФото: Поиск пропавших детей Липецк
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Этим утром, 7 марта, в Липецке пропал ребенок. 9-летний мальчик вышел из дома в 9 микрорайоне и пошел в школу. Однако, до учебного заведения он не дошел.

К счастью, искать юного липчанина пришлось недолго. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», мальчика нашли. Ребенок жив.

Напомним, продолжаются поиски 14-летней Марии Саввиной. Она пропала накануне вечером 6 марта. Девушка ушла из Областной детской больницы. Последний раз ее видели в 22.00. Мария выглядит на 14-16 лет. Волосы темные длинные. Липчанка ушла в серой куртке и серых спортивных штанах. На обеих руках – шрамы. Татуировки - «SASHA» и знак знак Инь-Янь.

Всем, кто видел Марию, знает где она может находиться сообщить, просьба об этом по телефонам: 02 – полиция; (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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