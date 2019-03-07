В Липецке в двух строительных компаниях работникам задолжали 3 млн. рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-07T11:44:30+03:00

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Государственная инспекция труда в Липецкой области выявила задолженность по зарплате у двух строительных компаний. Как сообщили в пресс-службе Госинспекции, работники одного предприятия не получали деньги за труд 8 месяцев подряд. Задержка длилась с мая по декабрь прошлого года. В другой компании задолженность выявлена с декабря 2018 года по январь 2019 года. Всего обе организации задолжали работникам более 3 миллионов рублей.

После проверки Госинспекция выдала предприятиям предписания. Организации должны устранить выявленные нарушения трудового законодательства. Кстати, виновных уже привлекли к административной ответственности. Материалы по вопросу невыплаты зарплаты специалисты направили в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU