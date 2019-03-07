Заказчика похищения липецкого депутата заказали в Москве

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-07T13:43:54+03:00

Харитонов вышел на свободу и едва не стал жертвой заказного убийства Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Заказчик похищения липецкого депутата Михаила Пахомова едва сам не стал жертвой заказного убийства. Напомним, депутата горсовета похитили в феврале 2013 года, после тело Пахомова нашли в Подмосковье закатанным в бочке с цементом. Мотивом стал долг перед заказчиками около 80 млн. рублей. Как установил суд, преступление заказал тогда еще заместитель министра ЖКХ Подмосковья Евгений Харитонов. В ноябре 2015 года Харитонов получил 7 лет строгого режима, но вышел по УДО за хорошее поведение.

Теперь Харитонова самого заказали в столице. Как сообщает пресс-служба ГСУ по городу Москве, в подготовке к заказному убийству обвиняется 43-летняя женщина.

По веси следствия, москвичка задолжала бывшему чиновнику 50 миллионов рублей. Не желая возвращать долг, женщина решила нанять для Харитонова киллера. В поисках профессионального убийцы заказчица обратилась к приятелю, а тот сообщил в правоохранительные органы.

Вскоре под видом киллера на женщину вышел оперативный сотрудник, услуги которого дама оценила в 3.5 млн. рублей. Женщина несколько раз встретилась с исполнителем, рассказала все подробности о жертве и договорилось о встрече, когда Харитонов будет убит.

5 марта правоохранители инсценировали заказное убийство и «киллер» предоставил заказчице фотографии с телом бывшего зама министра. После женщину задержали. Так благодаря грамотным действиям столичных следователей и полиции организатор похищения липецкого депутата избежал смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU