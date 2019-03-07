В Липецкой области образованных женщин значительно больше, чем мужчин

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-07T15:35:14+03:00

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Уже в эту пятницу состоится прекрасный праздник – Международный женский день 8 Марта. Как отмечает Липецкстат, в регионе по последним данным более 625 тыс. женщин. Причем большая их часть проживает в городах – 407 тыс. человек.

Численность женщин в Липецкой области превышает численность мужчин на 100 тыс. человек. То есть на 1000 мужчин приходится 1 190 женщин. В городах соотношение 1 120 женщин на 1000 мужчин. В сельской местности – 1 139 на 1000.

Кстати, в среднем в регионе женщины живут 78 лет, а мужчины – 67 лет. Так, на 1000 мужчин моложе трудоспособного возраста приходится 948 женщин. В трудоспособном возрасте женщин – 902 женщины. В пенсионном возрасте на 1000 мужчин приходится 2 440 женщин.

Средний возраст женщин увеличился с 43 лет в 2010 году до 44 в 2017 году. Женское население стареет. Причем горожанки на 2 года моложе тех, кто проживает в сельской местности.

В Липецкой области более 260 тыс. женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет. Это 42% от их общей численности. С 2010 года их стало меньше на 32 тыс. или 11%. В прошлом году в регионе появилось на свет 10,9 тыс. младенцев. Среди них 5,3 тыс. девочек. На 100 мальчиков родилось 94 девочки. Кстати, 8 марта 2018 года родилось 16 малышек.

С 2010 года уровень рождаемости снизился с 10,9 до 9,5 родившихся на 1000 человек населения. Средний возраст мам постоянно увеличивается. Если в 2010 году это было 27 лет, то в 2018 году – 29 лет.

Женщины составляют большую часть студенчества. В ВУЗах области учатся около 12 тыс. девушек. Это 55% от числа студентов. В учреждениях среднего профессионального образования обучается 10,5 тыс студенток – 45% от общего числа.

35% работающих женщин имеют высшее образование. Среднее профессиональное – 33%. У мужчин – соответственно 27% и 26%. 285 тыс. женщин заняты в экономике области. В образовательных учреждениях преобладает женский труд – 80%. В здравоохранении и соцуслугах – 81% женщин. В оптовой и розничной торговле – 74%. Доля женщин среди руководителей составила 52%.

Предпринимательством занимаются почти 12,5 тыс. липчанок и жительниц области. Из них 49% в возрасте от 30 до 45 лет. 27% - 46-55 лет. И 10% - девушки до 30 лет. Более 7 тыс. женщин (56%) – предприниматели в сфере торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU