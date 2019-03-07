В Липецке продолжают искать жертв финансовой пирамиды «Капитал-Инвест»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-07T15:35:46+03:00

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В Липецке продолжается расследование дела о мошенничестве в кредитном кооперативе «Капитал-Инвест», который на деле оказался финансовой пирамидой. Напомним, кооператив работал в Липецке с 2014 года, филиалы имелись и в других регионах России. Пайщикам обещали выгодные проценты по вкладам и в пирамиду несли деньги десятки людей. А в 2018 году гендиректор сбежал с сотнями миллионов рублей.

Его объявили в розыск и в январе заочно арестовали по обвинению в многомиллионном мошенничестве.

Вместе с тем полиция продолжает искать жертв финансовой пирамиды. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, всем пайщикам, пострадавшим от мошеннических действий председателя правления необходимо обращаться в следственную часть СУ УМВД России по Липецкой области или в управление экономической безопасности полиции.

Пострадавших ждут по адресам: город Липецк, улица Титова, д. 3, или улица Фрунзе, 7. Контактные телефоны: 369-098 или 77-34-93.

ИСТОЧНИК KP.RU