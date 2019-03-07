В Липецке нашли школьницу с татуировками, которая пропала из больницы

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-07T15:53:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одного пропавшего подростка нашли в Липецке. В минувшую среду, 6 марта, из Областном детской больницы ушла 14-летняя школьница. Она покинула здание поздно вечером. Последний раз девушку с татуировками «SASHA» и знаком Инь-Янь видели в 22.00. К счастью, ее нашли. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», девушка жива.

Напомним, продолжаются поиски 60-летнего мужчины. Ширяев Юрий Алексеевич ушел из дома в районе СНТ «Дачный-2» 24 января. Липчанин может быть дезориентирован. На вид Юрию Ширяеву 60 лет. Мужчина худощавого телосложения. Рост около 170 сантиметров. Зубы частично отсутствуют. Есть борода.

Всех, кто видел Юрия Ширяева или знает, где он может находиться, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU