В Липецкой области рано утром сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-07T16:03:29+03:00

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Крупный пожар в частном секторе случился этим утром, 7 марта, в Лебедянском районе Липецкой области. Там в селе Большие Избищи на улице Большак загорелся частный дом. Пожар начался около 5.30 утра.

В 5.39 утра сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного спасательного поста №35. На место тут же выехали пожарные и спасатели села Мокрое. Когда они прибыли к дому №114, вся кровля здания была объята огнем, изнутри дома выбивались языки пламени.

Дом сгорел практически по всей площади. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в пожаре никто не пострадал. Сейчас эксперты устанавливают причину пожара и подсчитывают сумму ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU