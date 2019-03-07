От неприятного запаха на ЛТЗ в Липецке хотят избавиться за 1,5 млрд. рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-07T16:36:38+03:00

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В этот четверг, 7 марта, мэр Липецка Сергей Иванов и врио губернатора Игорь Артамонов провели выездное совещание в районе ЛТЗ. Они посетили Липецкую станцию аэрации. Собравшиеся обсудили варианты решения проблемы неприятного запаха, который уже долгие годы не дает спокойно жить жителям Тракторного.

По словам начальника учреждения Евгения Лисаконова, «Липецкая станция аэрации» может перерабатывать до 220 тысяч кубометров стоков в сутки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, после реконструкции на станции применяются современные технологии. В реку Воронеж попадает вода, которая уже приближенна к питьевой.

Однако, остается серьезная проблема – иловый осадок. В год его образуется до 70 тыс. кубометров. На территории станции находится около 160 тонн этих отходов. Еще 200 тыс. тонн - на иловых площадках в селе Сошки.

Евгений Лисаконов рассказал, что из-за маленького тарифа вывезти отходы с территории проблематично. Но вопрос решается. Так, в конце февраля на сессии облсовета парламентарии выделили 65 млн. рублей на проектные работы. Планируется построить 3 объекта, на которых иловый осадок переработают в органические удобрения. Попутно будет выделяться газ, а из него электроэнергия. Над сооружениями появятся специальные укрытия с установками дегазации. Тогда вонь исчезнет, а полученный ток направят на нужды станции. Для всего этого необходимо 1,5 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU