8 марта в Липецке до +6 градусов, дождь и сильные порывы ветра

СЕГОДНЯ 17:42 2019-03-07T17:42:09+03:00

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В пятницу, 8 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без осадков. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов мороза.

Днем в регионе потеплеет. До 6 градусов выше ноля. Местами небольшие дожди. Ветер южный 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт.ст.

В субботу, 9 марта, в Липецке переменная облачность. В темное время суток около 2 градусов ниже ноля. Днем в областном центре до +4 градусов. Ветер юго-западный 10-12 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 747 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU