Лед в Липецке становится рыхлым, спасатели просят рыбаков уйти с рек

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-07T17:11:49+03:00

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По данным городского управления по делам ГО и ЧС, в это время год лед хоть и толстый, но уже рыхлый и пористый. За день он наполняется пузырьками воды и может не издать характерного треска, с плотным льдом, а проломиться внезапно.

В этот четверг, 7 марта, инспекторы ГИМС и спасатели вышли на рейд по любителям зимней рыбалки. С рыбаками провели беседу, рассказали, какие опасности поджидают их на весеннем льду и что делать, в случае если кто-то провалится.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, в ходе этого рейда мало у кого из рыбаков были при себе простейшие средства спасения. Никто не потрудился надеть спасательный жилет или хотя бы пояс.

– Это говорит о том, что люди продолжают рисковать и беспечно относиться к собственному здоровью и жизни, – отметили спасатели.

Сотрудники ведомства просят не выходить на рыхлый лед и особенно не пускать туда детей и не оставлять их без присмотра на берегу. В случае ЧП нужно звонить по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU