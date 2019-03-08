2019-03-08T13:58:12+03:00
Общество

Олег Королев поздравил липчанок с 8 Марта

Экс-губернатор Липецкой области поблагодарил женщин за праздник и посоветовал крепиться и прощать
Юлия КЛЮЕВА
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Олег Королев поздравил липчан с 8 МартаОлег Королев поздравил липчан с 8 МартаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот прекрасный весенний день липчанки с самого утра получают поздравления. Соцсети заполонили фотографии девушек с цветами и коробками конфет. Накануне праздника обновился и твиттер бывшего губернатора Липецкой обасти Олега Королева. Член Совета Федерации поздравил прекрасную половину человечества с 8 Марта.

- Дорогие женщины! - написал Олег Королев. - Спасибо за женский день, когда мужчины понимают, какие они сыновья, мужья, отцы...Крепитесь...прощайте, но надейтесь...Любите и будьте любимыми!

Олег Королев поздравил липчан с 8 Марта Фото: Скриншот сайта

Олег Королев поздравил липчан с 8 МартаФото: Скриншот сайта

Фото: Скриншот сайта

Напомним, на днях липчанок с наступающим праздником поздравил врио губернатора Игорь Артамонов. Он вышел на сцену ОЦКНТиК и сыграл на саксофоне в сопровождении оркестра. Врио исполнил известную композицию Фрэнка Синатры «I love you baby».

ИСТОЧНИК KP.RU

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