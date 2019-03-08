Олег Королев поздравил липчанок с 8 Марта
В этот прекрасный весенний день липчанки с самого утра получают поздравления. Соцсети заполонили фотографии девушек с цветами и коробками конфет. Накануне праздника обновился и твиттер бывшего губернатора Липецкой обасти Олега Королева. Член Совета Федерации поздравил прекрасную половину человечества с 8 Марта.
- Дорогие женщины! - написал Олег Королев. - Спасибо за женский день, когда мужчины понимают, какие они сыновья, мужья, отцы...Крепитесь...прощайте, но надейтесь...Любите и будьте любимыми!
Олег Королев поздравил липчан с 8 МартаФото: Скриншот сайта
Фото: Скриншот сайта
Напомним, на днях липчанок с наступающим праздником поздравил врио губернатора Игорь Артамонов. Он вышел на сцену ОЦКНТиК и сыграл на саксофоне в сопровождении оркестра. Врио исполнил известную композицию Фрэнка Синатры «I love you baby».
ИСТОЧНИК KP.RU