8 Марта в зоопарке Липецка засвистели сурки

СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-08T14:13:29+03:00

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В эту пятницу, 8 марта, в Липецком зоопарке проснулись сурки. Мальчик и Девочка активно запищали. Эту зиму грызуны впервые проспали в павильоне "Пушной ряд". Как сообщили в пресс-службе зверинца, спячка закончилась благополучно. Теперь сурков предстоить хорошенько кормить, чтобы они набрали вес, потерянный за зиму.

Кстати, пробуждения зверьков ждали еще почти месяц назад, 2 февраля. В этот день, по поверью, сурки просыпаются и по их поведению можно предсказать погоду. Так, если грызуны не увидят своей тени, значит скоро наступит весна. Однако, липецкие сурки в тот день не стали просыпаться. А сотрудники зоопарка решили не тревожить сон грызунов.

ИСТОЧНИК KP.RU