2019-03-09T17:49:42+03:00
Происшествия

В Липецке разбойник на улице отнял у женщины телефон и деньги

Неизвестный напал на липчанку глубокой ночью
Лия МУРАДЬЯН
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Грабителю грозит до 10 летГрабителю грозит до 10 летФото: Лия МУРАДЬЯН
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Уличное ограбление произошло в четверг ночью, 7 марта, у дома на улице Бехтеева в Липецке. В 2.30 ночи к 39-летней женщине внезапно подошел неизвестный прохожий и, пригрозив расправой, потребовал отдать ему телефон и деньги.

Перепуганная липчанка вынуждена была отдать разбойнику смартфон и 2700 рублей. Нападавший сбежал, а женщина обратилась в полицию. Подозреваемого вычислили сотрудники городского отдела полиции №2.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 37-летний житель областного центра. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 – разбой с применением оружия. В случае если его вину докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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