В Липецке разбойник на улице отнял у женщины телефон и деньги

СЕГОДНЯ 17:49 2019-03-09T17:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Уличное ограбление произошло в четверг ночью, 7 марта, у дома на улице Бехтеева в Липецке. В 2.30 ночи к 39-летней женщине внезапно подошел неизвестный прохожий и, пригрозив расправой, потребовал отдать ему телефон и деньги.

Перепуганная липчанка вынуждена была отдать разбойнику смартфон и 2700 рублей. Нападавший сбежал, а женщина обратилась в полицию. Подозреваемого вычислили сотрудники городского отдела полиции №2.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 37-летний житель областного центра. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 – разбой с применением оружия. В случае если его вину докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU