В Липецке бомж устроил пожар в подвале многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 19:23 2019-03-09T19:24:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар случился этим днем, 9 марта, на проспекте 60 лет СССР в Липецке. Там в многоквартирном доме №43 загорелся подвал. Жильцы почувствовали запах дыма после 17.00 и сообщили по телефону службы спасения «112».

Пожар на 60 лет СССР.Видео: Fella Smail vk.com

На место сразу стянулись несколько пожарных расчетов и «скорая помощь». По словам очевидцев, пожар устроил бомж, который залез в подвал, чтобы погреться. Сам виновник происшествия едва не угорел от дыма, которого было очень много. Мужчину без определенного месте жительства вытащили из задымленного подвала пожарные.

Бомж устроил пожар в подвале. Фото: Fella SmailФото: vk.com

Жильцы сняли происходящее на камеру и выложили в соцсети. Как рассказала «КП-Липецк» автор ролика Fella Smail, бездомного увезли с места на «скорой». На фото его видно возле машины медиков в окружении пожарных.

Пожар в итоге ликвидировали, эвакуация жильцов не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU