В центре Липецка пьяный лихач вылетел на островок и сбил два знака

СЕГОДНЯ 20:10 2019-03-09T20:10:51+03:00

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Авария случилась в ночь на 8 марта в районе площади Победы в Липецке. Там на выезде с улицы Советской не справился с управлением водитель белой иномарки. Происходящее записала уличная камера наблюдения.

На записи видно, как легковушка, не сворачивая, на приличной скорости вылетает на развязку со стороны Советской улицы. Водитель несется по прямой, перепрыгивает через бордюр и вылетает на островок безопасности. Лихач сбивает два столба со знаками «главная дорога» и «уступи дорогу», и пытается ехать дальше, теряя по пути запчасти.

ДТП на площади Победы в Липецке .

Едва справляясь с управлением, водитель пересекает часть развязки, создавая помеху машинам, которые едут по главной со стороны улицы Терешковой. Далее иномарка останавливается у Центрального рыка и водитель выходит из машины, пытаясь оценить повреждения.

По словам очевидцев, которые вызывали на место автоинспекторов, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU