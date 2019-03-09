2019-03-09T20:10:51+03:00
Происшествия

В центре Липецка пьяный лихач вылетел на островок и сбил два знака

Водитель потерял край дороги у выезда на площадь Победы [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Скрин с видео Романа Бадулина vk.comСкрин с видео Романа Бадулина vk.comФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Авария случилась в ночь на 8 марта в районе площади Победы в Липецке. Там на выезде с улицы Советской не справился с управлением водитель белой иномарки. Происходящее записала уличная камера наблюдения.

На записи видно, как легковушка, не сворачивая, на приличной скорости вылетает на развязку со стороны Советской улицы. Водитель несется по прямой, перепрыгивает через бордюр и вылетает на островок безопасности. Лихач сбивает два столба со знаками «главная дорога» и «уступи дорогу», и пытается ехать дальше, теряя по пути запчасти.

ДТП на площади Победы в Липецке .

Едва справляясь с управлением, водитель пересекает часть развязки, создавая помеху машинам, которые едут по главной со стороны улицы Терешковой. Далее иномарка останавливается у Центрального рыка и водитель выходит из машины, пытаясь оценить повреждения.

По словам очевидцев, которые вызывали на место автоинспекторов, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке бомж устроил пожар в подвале многоквартирного дома
В Липецке попало на видео ДТП с пешеходом
В Липецке разбойник на улице отнял у женщины телефон и деньги
8 Марта в зоопарке Липецка засвистели сурки
Олег Королев поздравил липчанок с 8 Марта
8 марта в Липецке до +6 градусов, дождь и сильные порывы ветра
Лед в Липецке становится рыхлым, спасатели просят рыбаков уйти с рек
От неприятного запаха на ЛТЗ в Липецке хотят избавиться за 1,5 млрд. рублей
В Липецкой области рано утром сгорел частный дом
В Липецке нашли школьницу с татуировками, которая пропала из больницы
В Липецке продолжают искать жертв финансовой пирамиды «Капитал-Инвест»
В Липецкой области образованных женщин значительно больше, чем мужчин
Заказчика похищения липецкого депутата заказали в Москве
В Липецке в двух строительных компаниях работникам задолжали 3 млн. рублей
9-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу, нашли в Липецке
На следующей неделе в Липецке ограничат продажу алкоголя
В Липецке утром пропал 9-летний мальчик
Из детской больницы Липецка пропала 14-летняя девушка