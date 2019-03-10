2019-03-10T13:07:07+03:00
Общество

Дольщики двух проблемных домов в Липецке получат квартиры

Ориентировочные сроки - конец 2019-го - начало 2020-го
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Дольщики двух проблемных домов в Липецке получат квартиры. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, 6 марта достигнуто соглашение о завершении строительства жилого дома №32А в микрорайоне «Университетский» между руководством региона и застройщиком. На следующей неделе начнется работа по получению от участников долевого строительства согласия на переход прав и обязанностей застройщика и заключению между ООО «ЛИСК» и ПАО «Орелстрой» соответствующего соглашения.

- Завершить строительство дома №32А в микрорайоне «Университетский» планируется в четвертом квартале 2019 года или в первом квартале 2020-го в зависимости от выводов экспертной комиссии, - сообщил руководитель проекта ПАО «Орелстрой» Михаил Хренов.

Также администрация согласовала с ООО «Строймастер» соглашение о завершении строительства жилого дома №24 на улице Ударников. В ближайшее время начнется подписание всех соглашений. Ориентировочные сроки сдачи дома - конец 2019 - начало 2020 года.

Напомним, ситуация с новостройками тянется еще с лета 2016 года, когда дольщики заявили о себе впервые. После было несколько митингов, в ходе которых людям каждый раз обещали, что скоро они въедут в свои квартиры. Последнее обещание, что люди въедут в квартиры этой осенью, прозвучало в июне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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