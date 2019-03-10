Липецкие полицейские просят сообщать горожан о «торговле смертью»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-10T13:49:39+03:00

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С 11 по 22 марта региональное УМВД проводит первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Как поясняют правоохранители, цель мероприятия - привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления.

- Если вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, то можете обратиться по телефону дежурной части УМВД России по Липецкой области (4742) 36-91-60 или оставить обращение на сайте УМВД России по Липецкой области (48.mvd.ru), - пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU